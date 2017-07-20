«Барселона» планирует приобрести Паулиньо зимой

В «Барселоне» продолжают надеяться на приобретение полузащитника китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес попытается приобрести бразильского футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент у сине-гранатовых не очень большие надежды на осуществление трансферной операции ввиду нежелания китайцев расставаться со своим футболистом. До сих пор «Барселона» делала «Гуанчжоу Эвергранд» два предложения по 28-летнему игроку, но оба раза безуспешно. Китайский клуб требует за Паулиньо не менее € 40 млн, тогда как в первый раз каталонцы предложили € 20 млн, а во второй — € 25 млн.
В «Барселоне» надеются, что Паулиньо убедит «Гуанчжоу Эвергранд» продать его