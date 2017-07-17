В «Барселоне» надеются, что Паулиньо убедит «Гуанчжоу Эвергранд» продать его

«Барселона» продолжает надеяться на то, что ей удастся приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. Китайский клуб расставаться со своим футболистом не собирается, однако надежды испанского гранда связаны в основном с действиями самого бразильского футболиста, сообщает Mundo Deportivo.
В «Барселоне» хотят, чтобы Паулиньо убедил руководство «Гуанчжоу Эвергранд» выставить его на трансфер. Агент игрока в данный момент находится в Китае, чтобы провести переговоры с клубом.
На прошлой неделе руководство «Гуанчжоу Эвергранд» и главный тренер команды Луис Фелипе Сколари отметили, что не намерены расставаться с Паулиньо. Действующий контракт футболиста с клубом в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 40 млн.