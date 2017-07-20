Полузащитник Бобёр будет выступать за «Крылья Советов — 2» в ПФЛ

«Крылья Советов» и полузащитник Антон Бобёр достигли договорённости, что в новом сезоне игрок будет выступать за команду «Крылья Советов — 2» в ПФЛ.
«Мы рады возвращению легендарного для „Крыльев“ игрока. Уверены, что Антон Бобер поможет молодым игрокам „Крыльев Советов-2“ набраться уверенности, мастерства и опыта, станет проводником тренерских идей», — цитирует генерального директора клуба Зураба Циклаури пресс-служба «Крыльев Советов».
«Эмоции только самые позитивные. Возвращаюсь в родной для меня клуб. В первую очередь хочу помочь тренерскому штабу Владимира Казакова в воспитании молодых самарских игроков, но, конечно, хочу и сам поиграть за „Крылья“ на серьёзном уровне. Хотелось бы обратиться к болельщикам и попросить их поддержать „Крылья Советов – 2“ в новом сезоне», — отметил 34-летний игрок.
Бобёр выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2011 год и провёл за самарский клуб 299 матчей в чемпионатах и Кубке России, забил в этих встречах 32 гола.