Начала работу система мониторинга случаев дискриминации при РФС

С сезона-2017/2018 в РФС начала работать новая система мониторинга, направленная на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей. Подобная система применяется впервые в истории российского футбола и будет функционировать в основном на матчах РФПЛ. Система мониторинга случаев дискриминации была разработана РФС в рамках сотрудничества с ФИФА и призвана помочь в борьбе с проявлениями расизма и любых видов дискриминации.
20 июля состоялось первое в сезоне-2017/2018 заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В ходе заседания помимо прочего был заслушан отчёт офицера РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексея Смертина, который сообщил о результатах работы своей мониторинговой группы на стадионах клубов РФПЛ в первом туре, а также на матче за Суперкубок России между клубами «Спартак» и «Локомотив».
Работу мониторинговой группы осуществляют специальные наблюдатели, которых офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией назначает на матчи повышенного риска. В течение 24 часов по окончании матча наблюдатели должны предоставить офицеру независимый отчёт о поведении болельщиков, после чего он передаёт информацию для включения в рапорт делегата матча, а также – в случае выявления нарушений – в контрольно-дисциплинарный комитет. По результатам заседания КДК к клубам могут применяться санкции согласно регламенту – от штрафов до частичной дисквалификации трибун или проведения матчей без зрителей.