«Ювентус» готов заплатить «Валенсии» € 45 млн за Канселу и Гарая

«Ювентус» готов приобрести защитников «Валенсии» Эсекьеля Гарая и Жоау Канселу. Туринский клуб готов заплатить за португальца и аргентинца € 45 млн, пишет Football Espana со ссылкой на Deporte Valenciano.
В лице Канселу «Ювентус» видит замену ушедшему в «ПСЖ» правому защитнику Дани Алвесу, а экс-игрок «Зенита» Гарай призван укрепить центральную зону обороны после перехода в «Милан» Леонардо Бонуччи.
В минувшем сезоне Канселу провёл 35 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету Гарая 27 игр и четыре мяча.
«Валенсия» не продаст Жоау Канселу в «Ювентус» менее чем за € 25 млн