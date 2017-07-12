«Валенсия» не продаст Жоау Канселу в «Ювентус» менее чем за € 25 млн

Туринский «Ювентус» по-прежнему проявляет интерес к правому защитнику «Валенсии» Жоау Канселу, сообщает Plaza Deportiva. Испанский клуб готов расстаться с 23-летним футболистом примерно за € 25-30 млн. Контракт португальца с «Валенсией» рассчитан до лета 2021 года.
В лице Канселу туринцы видят замену бразильцу Дани Алвесу, который покинул клуб этим летом. Ранее в сферу интересов «Ювентуса» попал защитник «Милана» Маттиа де Шильо, которого туринцы готовы обменять на полузащитника Хуана Куадрадо.
В минувшем сезоне Жоау Канселу провёл 35 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.