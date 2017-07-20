Бывший защитник «Локомотива» Да Кошта будет играть в Турции

Марокканский защитник Мануэл Да Кошта, известный в России по выступлению за «Локомотив», продолжит карьеру в Турции. 31-летний футболист будет выступать за «Истанбул Башакшехир». В своём официальном «твиттере» клуб опубликовал фотографию Да Кошты, проходящего медосмотр.
Предыдущим клубом Да Кошты был греческий «Олимпиакос», в который он перешёл летом 2015 года из турецкого «Сивасспора».
Игроком «Локомотива» защитник являлся в 2011-2013 годах. Сезон-2012/13 провёл на правах аренды в португальском «Насьонале».
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».
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