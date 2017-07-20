«Эстерсунд» выбил «Галатасарай» из Лиги Европы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Галатасарай» в Турции сыграл вничью со счётом 1:1 со шведской командой «Эстерсунд» и сенсационно вылетел из еврокубков.
«Эстерсунд» вышел вперёд на 60-й минуте, когда Брва Нури реализовал пенальти. На 69-й минуте Ахмет Чалык счёт сравнял.
В первом матче «Галатасарай» в гостях уступил со счётом 0:2. Таким образом, «Эстерсунд» вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Соперником «Эстерсунда» станет люксембургская команда «Фола», которая на своём поле со счётом 4:1 разгромила азербайджанский «Интер».