Мексика и Ямайка сыграют в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

В Золотом кубке КОНКАКАФ, который проходит в США, определилась вторая пара полуфиналистов. За место в финале сразятся команды Мексики и Ямайки.
Мексиканцы выиграли у сборной Гондураса благодаря быстрому голу полузащитника Родольфо Писарро — 1:0.
Представителям Ямайки противостояли канадцы. На 6-й минуте защитник Шон Фрэнсис вывел островитян вперёд, а вскоре после перерыва форвард Ромарио Уильямс упрочил преимущество Ямайки. Нападающий Дэвид Хойлетт отыграл один гол, но большего канадская команда добиться не сумела.
В другом полуфинале сразятся сборные США и Коста-Рики.
Финал Золотого кубка состоится 27 июля. Победитель получит право оспорить путёвку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.