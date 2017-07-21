Данило подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» достиг соглашения с «Манчестер Сити» насчёт своего защитника Данило, сообщает Marca.
Бразильский футболист подпишет с английским клубом пятилетний контракт, а испанский гранд получит за игрока € 30 млн. Кроме того, «сливочные» могут получить ещё € 5 млн в качестве бонусов. Согласно информации источника, ожидается, что 21 июля состоится официальное представление Данило в качестве игрока «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что в услугах Данило был заинтересован и лондонский «Челси», однако футболист отдал предпочтение «Манчестер Сити».