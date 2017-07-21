Рыбусь: в 1-м туре видел аншлаг на «Ахмат-Арене», при мне такого не случалось

Полузащитник Мацей Рыбусь, который стал футболистом «Локомотива», сказал, что знает о переименовании его бывшего клуба «Терека» в «Ахмат», а также отметил, что смотрел первую игру сезона грозненцев в матче с «Амкаром» (1:0).
«В «Тереке» я провёл четыре с половиной года, это серьёзный срок. Но когда меня позвали в «Лион» — несомненно, топ-клуб по европейским меркам, — меня поддержали и тренер, и президент, и болельщики — в общем, все! «Терек» всегда останется в моём сердце, я очень уважаю этот клуб. Но когда я решил вернуться в Россию, из Грозного мне никто не позвонил.
Конечно, знаю, что «Терек» сменил название на «Ахмат», я даже смотрел их первую игру против «Амкара». Как раньше все болели за «Терек», теперь будут переживать за «Ахмат». Я видел переполненные трибуны «Ахмат-Арены» — и это здорово, при мне такого не случалось», — сказал поляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полностью интервью с Мацеем Рыбусем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.