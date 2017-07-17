Матч «Ахмат» — «Амкар» — один из самых посещаемых в истории «Ахмат-Арены»

Матч 1-го тура РФПЛ-2017/18 «Ахмат» — «Амкар» (1:0), по официальным данным, посетили 29 450 зрителей. Это был первый матч для грозненского клуба после переименования из «Терека» в «Ахмат».
29 450 зрителей — один из лучших показателей в истории стадиона «Ахмат-Арена». Больше зрителей — 30 000 — собиралось на нём на первом официальном матче 20 мая 2011 года, когда «Терек» со счётом 1:0 обыграл «Анжи», а также 1 июня 2013 года, когда ЦСКА по пенальти победил «Анжи» в финале Кубка России на глазах у 30 500 зрителей, и 15 ноября 2016 года, когда сборная России со счётом 1:0 выиграла у национальной команды Румынии в товарищеском матче (30 000 зрителей).