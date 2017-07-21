Берлускони: в «Милане» серьёзные инвестиции, но это ещё не гарантия успеха

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони впечатлён финансовыми вложениями новых инвесторов россонери, но отметил, что это ещё не гарантия успеха.
«Я был уверен, что «Милан» ждут серьёзные инвестиции. Все видят, что они превосходят самые оптимистичные ожидания. Это, конечно, не гарантия успеха и результатов. В футболе есть секрет под названием химия, которая должна происходить между игроками, тренером и клубом», — цитирует Берлускони Il Giornale.
Ранее генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что выиграть скудетто в первый год будет очень сложно.
Фассоне: «Милану» будет сложно выиграть скудетто в первый год