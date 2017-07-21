Грушевский: ЦСКА обыграет «Локомотив» в два мяча, но лёгким матч не будет

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего дерби между ЦСКА и «Локомотивом», которое состоится 21 июля.
«Много эмоций я испытываю больше из-за старта чемпионата, скорого старта ЦСКА в квалификации к Лиге чемпионов. Что касается завтрашнего матча, то любое дерби с «железнодорожниками» – это серьёзное испытание. У «Локомотива» будут превалировать реваншистские настроения. С нетерпением жду завтрашний матч, будет интересно посмотреть, готовы ли «армейцы» к бою в Афинах и сделаны ли выводы после некоторых ошибок в матче с «Анжи». Лёгкой победы ЦСКА не жду, разговоры о том, что «Локомотив» никакой, я категорически отвергаю. Считаю, что команда Юрия Сёмина хорошо готова и лёгкой прогулки точно ждать не стоит.
Самое главное пожелание к завтрашнему матчу, чтобы обошлось без травм для обеих команд. Для ЦСКА с его обоймой вообще любая травма смертельна, поэтому хотелось бы, чтобы в данном контексте матч прошёл без эксцессов. Что касается самой игры, то «Локомотив» найдёт силы и эмоции, чтобы дать бой «армейцам», но шансы ЦСКА в атаке, защита у «железнодорожников» даёт сбой без Ведрана Чорлуки, поэтому предположу, что матч закончится победой красно-синих в два мяча», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:30 мск.