«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодёжном первенстве, дважды уступая в счёте

В российском молодёжном первенстве был сыгран матч 2-го тура между ЦСКА и «Локомотивом». Встреча, которая проходила на стадионе «Октябрь», завершилась в пользу «железнодорожников» — 3:2. При этом гости дважды уступали в счёте.
ЦСКА усилиями Муталипа Алибекова забил уже на 8-й минуте, но ещё до перерыва «Локомотив» благодаря голу Ильи Рубцова отыгрался – 1:1. Во втором тайме «армейцы» вновь повели в счёте. На сей раз гол в активе Наяира Тикнизяна – 2:1. Преимущество ЦСКА было не долгим. Спустя 8 минут Максим Чиканчи сравнял счёт, а на 71-й минуте он же отправил третий мяч в сетку ворот Павла Овчинникова – 3:2.
Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».