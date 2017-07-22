«Хетафе» арендовал у киевского «Динамо» португальского защитника Антунеша

Защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш перешёл в «Хетафе». Испанский клуб арендовал португальского футболиста на один год с правом последующего выкупа.
По неофициальной информации, «Хетафе» заплатил за аренду Антунеша € 500 тыс. Выкуп контракта 30-летнего игрока будет стоить команде из пригорода Мадрида € 2,5 млн.
Антунеш перешёл в киевское «Динамо» из «Малаги» зимой 2015 года. С тех пор он дважды выиграл со столичным клубом украинскую Премьер-лигу и по одному разу — Кубок Украины и Суперкубок страны.
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