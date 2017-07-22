Зума перед трансфером в «Сток Сити» продлил контракт с «Челси» на шесть лет

Накануне «Сток Сити» объявил об аренде защитника «Челси» Курта Зума на сезон-2017/18. Как сообщает официальный сайт синих, перед трансфером французский футболист продлил контракт с лондонским клубом на шесть лет — до 2023 года.
«Это фантастика, что Курт принял решение связать своё будущее с «Челси». Он показал свой талант с тех пор, как присоединился к нам три года назад. Он вернулся в строй после тяжёлой травмы, демонстрируя фантастическое отношение к делу», — сказал технический директор «Челси» Майкл Эменало.
«Сток Сити» объявил о переходе Зума из «Челси» на правах аренды