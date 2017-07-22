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Зума перед трансфером в «Сток Сити» продлил контракт с «Челси» на шесть лет

22 июля 2017, суббота. 00:19. Футбол

Накануне «Сток Сити» объявил об аренде защитника «Челси» Курта Зума на сезон-2017/18. Как сообщает официальный сайт синих, перед трансфером французский футболист продлил контракт с лондонским клубом на шесть лет — до 2023 года.

«Это фантастика, что Курт принял решение связать своё будущее с «Челси». Он показал свой талант с тех пор, как присоединился к нам три года назад. Он вернулся в строй после тяжёлой травмы, демонстрируя фантастическое отношение к делу», — сказал технический директор «Челси» Майкл Эменало.

«Сток Сити» объявил о переходе Зума из «Челси» на правах аренды
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Сток Сити Челси Курт Зума
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