Бускетс: Неймар не найдёт клуба лучше, чем «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего команды Неймара в «ПСЖ».
«Надеюсь, что Неймар останется с нами надолго. Он не найдёт клуба лучше, чем „Барселона“. Однако только он принимает решение по поводу своего будущего», — приводит слова Бускетса Marca.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн. Также появилась информация, что другой форвард каталонцев, Луис Суарес, пытается убедить Неймара не уходить в парижский клуб.