Бывший защитник «Анжи» Эвертон перешёл в «Нюрнберг»

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» Эвертон Алмейда продолжит карьеру в «Нюрнберге», который выступает во второй Бундеслиге, сообщает официальный сайт клуба. Условия и сроки контракта не разглашаются. В «Нюрнберге» Эвертон получил футболку с №4.
Контракт 28-летнего Эвертона принадлежал лиссабонскому «Спортингу». В прошлом сезоне бразилец на правах аренды выступал за ещё один клуб второй Бундеслиги — «Кайзерслаутерн». Защитник провёл 24 матча в национальном чемпионате, но результативными действиями не отметился.
Эвертон Алмейда начал карьеру в 2010 году в «Коринтиансе». Летом 2011 года перебрался в «Брагу», откуда через год перешёл в «Анжи», подписав контракт на четыре года. Цвета махачкалинцев Эвертон защищал до января 2015 года, однако из-за тяжёлой травмы провёл лишь 24 матча в РФПЛ.