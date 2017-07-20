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Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»

20 июля 2017, четверг. 15:30. Футбол

Полузащитник Габриэль Обертан, который известен российским любителя футбола по выступлениям за «Анжи», может продолжить карьеру в Болгарии. Как сообщает France Football, французский футболист может перейти в «Левски», который готов предложить ему двухлетний контракт.

Отмечается, что 28-летний игрок уже находится в Болгарии и прошёл предварительные медицинские тесты.

31 января нынешнего года «Анжи» объявил о расторжении контракта с Обертаном, который после этого выступал за «Анжи». Хавбек также известен по игре за «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

«Анжи» расторг контракт с Обертаном
Источник: France Football Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Левски Габриэль Обертан Трансферы
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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