Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»

Полузащитник Габриэль Обертан, который известен российским любителя футбола по выступлениям за «Анжи», может продолжить карьеру в Болгарии. Как сообщает France Football, французский футболист может перейти в «Левски», который готов предложить ему двухлетний контракт.
Отмечается, что 28-летний игрок уже находится в Болгарии и прошёл предварительные медицинские тесты.
31 января нынешнего года «Анжи» объявил о расторжении контракта с Обертаном, который после этого выступал за «Анжи». Хавбек также известен по игре за «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
«Анжи» расторг контракт с Обертаном