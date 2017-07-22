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Почеттино: «Тоттенхэм» отличается от других клубов своей философией

22 июля 2017, суббота. 10:53. Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что его не беспокоит низкая активность клуба на трансферном рынке.

«За последние два сезона „Тоттенхэм“ сильно прибавил. Совершенно ясно, что наша философия состоит в том, чтобы пытаться играть в захватывающий футбол с молодыми игроками в составе. Этим мы отличаемся от других топ-клубов. Я думаю, что следующий сезон станет для „шпор“ очень большим вызовом.

Может, нам пока не хватает нескольких новичков, но меня это не беспокоит, потому что у нас есть очень хорошая команда, а команда — это всегда самое важное", — цитирует Почеттино ESPN.

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Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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Теги
Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
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