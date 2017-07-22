Де Брёйне: Лукаку — не Месси, но, думаю, он забьёт 20-25 голов за «МЮ» в сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал переход соотечественника бельгийского форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».
«Лукаку хорошо подойдёт «Манчестер Юнайтед». Все знают о его способностях на поле, он будет выполнять свою работу. Очевидно, у него свой стиль игры. Нельзя его сравнивать с Месси. Лукаку является большим физически одарённым парнем и может играть великолепно. Думаю, он забьёт 20-25 голов за «МЮ» и за него будет говорить его статистика в следующем сезоне», — цитирует Де Брёйне The Guardian.
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