«Мидлсбро» за £ 5 млн купил у «Вест Хэма» голкипера Рэндольфа

«Мидлсбро» объявил о переходе из «Вест Хэм Юнайтед» голкипера Даррена Рэндольфа. Ирландский футболист приобретён за £ 5 млн (около € 5,5 млн), сообщается на официальном сайте «Боро».
Контракт 30-летнего Рэндольфа с новым клубом рассчитан на четыре года. По итогам минувшего сезона «Мидлсбро» вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип. Рэндольф, выступавший за «Вест Хэм» с 2015 года, в сезоне-2016/17 провёл 22 матча в чемпионате Англии, пропустил 39 голов и отстоял на ноль четыре встречи.
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