Деменко: Дриусси не был лучшим на поле, два его гола — стечение обстоятельств

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился эмоциями от домашней победы «Зенита» над «Рубином» (2:1) в матче 2-го тура РФПЛ.
«Скорости для второго тура очень высокие, ребята физически хорошо готовы, что радует. «Рубин» здорово оборонялся и шёл в контратаки. А «Зенит» прилагал все усилия, чтобы вскрыть оборону, но не получалось. При том, что Курбан Бердыев не так давно в команде, это уже совсем другой «Рубин».
Себастьян Дриусси не был лучшим на поле. Два его гола — стечение обстоятельств. Манчини выстраивает такую игру, где не делается упор на индивидуальные качества футболистов. Играла хорошо команда, а не отдельные футболисты. В первом голе Кокорин пас Дриусси выдал, как на блюдечке. Во втором голе аргентинец блестяще сыграл на опережение. Дубль в первом же матче в стартовом составе — прекрасный результат», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.