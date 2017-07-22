Шалимов: у Мамаева температура поднялась, Подберёзкин потянул бедро

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура РФПЛ и рассказал о ситуации с травмированными. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
«Мы так, как играли во втором тайме, должны играть и в первом. Медленно ходил мяч, с чем связано — сложно сказать. Надо переосмыслить. Мы провели уже две неплохие игры, но нужно улучшать многое.
У Павла Мамаева температура поднялась — 39 градусов. У Рикардо Лаборде — задняя поверхность бедра, надеемся, сможет восстановиться к следующему матчу. Вячеслав Подберезкин тоже чуть потянул заднюю поверхность бедра. Смолов, Окриашвили, Крицюк будут дольше восстанавливаться.
Новичок клуба Ристич — универсальный футболист, у него поначалу были проблемы со здоровьем, сейчас восстановился. Видим его как левого защитника, возможно, сыграет в четверг в стартовом составе в матче Лиги Европы», — цитирует Шалимова сайт «Тосно».