Шекспир: горжусь игроками «Лестера», несмотря на поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир поделился впечатлениями от поражения в финале товарищеского турнира Premier League Asia Trophy, который прошёл в Гонконге. Решающая встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».
«Конечно, во втором матче предсезонной подготовки многое зависит от готовности игроков. Думаю, в первом тайме обе команды показали хороший футбол. После перерыва у нас тоже были моменты, но „Ливерпулю“ повезло чуть больше.
В целом я очень доволен и горжусь игроками с точки зрения их желания и самоотдачи. Это наша первая поездка в Азию, но команда хорошо адаптировалась к климату и смене часовых поясов. Сейчас важно улучшить физическое состояние «Лестера». Уверен, в дальнейшем мы будем прибавлять», — цитирует Шекспира Sky Sports.