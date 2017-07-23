Видео: два гола Неймара в ворота «Ювентуса»

В матче Международного кубка чемпионов с участием «Барселоны» и «Ювентуса» нападающий сине-гранатовых Неймар оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 2:1.
В ситуации с первым голом бразилец сыграл в стенку с Пако Алькасером, а затем пробил под перекладину ворот Джанлуиджи Буффона. Эффектным вышел второй гол Неймара — форвард подхватил мяч на краю штрафной, а при дальнейшем смещении в сторону поочерёдно ушёл от трёх игроков, а затем низом отправил мяч в ворота Буффона.
Посмотреть голы Неймара можно в «Твиттере».
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