Кутин: «Тосно» нужно было забивать в первом тайме матча с «Краснодаром»

Защитник «Тосно» Денис Кутин прокомментировал гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме против «Краснодара» нам можно и нужно было забивать, тогда, думаю, была бы другая игра и другой результат. Во втором тайме мы немножко подсели, а с таким соперником, как «Краснодар», это сразу же наказывается. Атмосфера на стадионе в Краснодаре прекрасная, всем нашим игрокам было приятно сыграть.
Матч с «Зенитом» в следующем туре? Для начала нужно день отдохнуть, физически и морально. А дальше тренерский штаб нам подскажет, как нужно работать, как действовать против будущего соперника", — заявил Кутин, слова которого приводит официальный сайт «Тосно».
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