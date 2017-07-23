Андерсон Карвальо: «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровень

Полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо поделился впечатлениями от матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Тосно» в гостях потерпел поражение со счётом 0:2, а для бразильца этот матч был дебютным в составе команды, представляющей Ленинградскую область.
«Я вышел на поле в момент не очень хороший для команды, мы уступали в счёте. Первая моя игра была не такой, к какой я стремился. Но нужно продолжать работать, и, я думаю, у нас всё получится. Побороться за очки в прошедшем матче „Тосно“, прежде всего, мог за счёт исполнительского мастерства и качества своей игры, что и продемонстрировал «Краснодар». Нам нужно работать и улучшать свой уровень.
Оценить уровень соперника? «Краснодар» — хорошая, качественная команда, которая строит свою игру через передачи. И думаю, краснодарцы будут бороться за путёвку в Лигу Европы и, возможно, за Лигу Чемпионов», — заявил Андерсон Карвальо в интервью официальному сайту «Тосно».