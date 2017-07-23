Калитвинцев: Самба Сов — парень крепкий, надеюсь, к следующей игре будет здоров

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после домашнего матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1) оценил состояние полузащитника Самба Сова. В первом тайме Сов и защитник «Динамо» Себастьян Хольмен в верховой борьбе столкнулись головами. Малиец продолжить матч не смог и покинул поле на носилках. Позже пресс-служба «Динамо» сообщила, что у Сова сотрясение и он находится в сознании.
«Самба Сов находится в раздевалке. Доктор сделал всё, что знает. Переживали, что может быть что-то страшнее, но обошлось. Повреждение есть, даже было слышно сам удар. Но парень крепкий, думаю и надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
«Динамо» — «Урал»: Сов покинул поле на носилках после столкновения с Хольменом