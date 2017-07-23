Гогниев: предложения есть, но сейчас думаю над тем, буду ли продолжать карьеру

Нападающий Спартак Гогниев, который в июне расторг контракт с «Кубанью», сообщил, что думает по поводу продолжения или завершения карьеры, а также рассказал, как обстоят дела с выплатой задолженности по зарплате краснодарским клубом.
«Сейчас у меня есть предложения по продолжению карьеры — вот думаю. В скором времени должна наступить ясность. Но вопрос не в том, где я буду играть, а в том — буду ли вообще продолжать. Над этим сейчас и думаю. Что касается ситуации с «Кубанью», то долги потихоньку выплачиваются. Какая-то часть осталась, но обещали выплатить в ближайшее время. Знаю, что действующим футболистам клуба деньги платят, а кому-то даже повышают зарплату. Значит, дела там налаживаются», — сказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.