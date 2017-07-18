Гогниев: «Кубань» пока не погасила передо мной долги, обещали в ближайшее время

Бывший нападающий «Кубани» Спартак Гогниев рассказал, что руководство краснодарского клуба до сих пор не выплатило ему задолженности по зарплате. Ранее появилась информация, что в «Кубани» начали выплачивать долги.
«Кубань пока не погасила передо мной задолженности. Но обещали, что всё выплатят в ближайшее время», — рассказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
В июне Спартак Гогниев расторг контракт с «Кубанью». Тогда задолженность перед футболистом составляла пять месяцев.
Игрокам и сотрудникам «Кубани» начали выплачивать долги