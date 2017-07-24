Паулиньо надеется в летнее трансферное окно перейти в «Барселону»

«Барселона» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, передаёт Mundo Deportivo.
Бразильский футболист в свою очередь хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что китайцы расставаться с Паулиньо не намерены, и это очень затрудняет «Барселоне» приобретение игрока в летнее трансферное окно. Поэтому испанский гранд надеялся на то, что ему удастся купить игрока зимой. Однако сам футболист не сдаётся, а его агент полагает, что ему удастся изменить позицию китайского клуба и добиться перехода Паулиньо в стан сине-гранатовых летом.
До сих пор «Барселона» делала «Гуанчжоу Эвергранд» два предложения по 28-летнему игроку, но оба раза безуспешно. Китайский клуб требует за Паулиньо не менее € 40 млн, тогда как в первый раз каталонцы предложили € 20 млн, а во второй — € 25 млн.