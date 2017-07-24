«Саутгемптон» не взял на сборы ван Дейка, которым интересовался «Ливерпуль»

«Саутгемптон» на официальном сайте опубликовал список из 25 футболистов, которые отправятся на предсезонный сбор во Францию. Среди игроков не оказалось защитника Вирджила ван Дейка, к которому проявляют интерес ряд клубов.
В частности, ранее в СМИ сообщалось, что в своих рядах 25-летнего игрока хочет видеть «Ливерпуль», однако позже мерсисайдцы выступили с официальным сообщением, в котором объявили о потере интересе к ван Дейку.
В прошлом сезоне голландский футболист провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.
«Ливерпуль» извинился перед «Саутгемптоном» и больше не интересуется ван Дейком