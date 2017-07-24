Бывший генеральный директор «Томи» рассказал, почему покинул клуб спустя 2 года

Бывший генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал о двух годах работы в клубе и о том, почему покинул команду.
«Почему устал? Вы же видите наши „успехи“: вылетели из Премьер-Лиги, сейчас выступаем не лучшим образом. Вот как раз из-за этого. Хочу вернуться к тому, от чего ушёл, — в федерацию футбола, развиваться дальше. За эти два года самый сложный период был, когда мы вышли в Премьер-Лигу. Надо было готовить стадион к старту чемпионата, а денег не было. Тем не менее тогда всё вовремя сделали. И конечно, тема с долгами постоянно нагнетала. Сейчас перед ребятами мы всё погасили, а вот перед главным тренером и тренерским штабом задолженности остаются. И передо мной тоже», — сказал Киселёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.