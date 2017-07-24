«Томь» объявила о назначении нового гендиректора

Совет директоров «Томи» принял решение назначить Татьяну Смирнову новым генеральным директором, сообщается на официальном сайте томичей. К новым обязанностям Смирнова, которая с 2012 по 2017 год занимала пост финансового директора «Томи», приступила с 24 июля.
«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба. Мы чётко разделили задачи. Валерий Юрьевич Петраков отвечает за спортивные результаты, Татьяна Александровна Смирнова — за финансовые и организационные», — объяснил принятое решение президент «Томи» Сергей Жвачкин.
На этом посту Смирнова сменила Руслана Киселёва, который покинул клуб по собственному желанию.
«Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона