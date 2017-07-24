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«Томь» объявила о назначении нового гендиректора

24 июля 2017, понедельник. 08:20. Футбол

Совет директоров «Томи» принял решение назначить Татьяну Смирнову новым генеральным директором, сообщается на официальном сайте томичей. К новым обязанностям Смирнова, которая с 2012 по 2017 год занимала пост финансового директора «Томи», приступила с 24 июля.

«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба. Мы чётко разделили задачи. Валерий Юрьевич Петраков отвечает за спортивные результаты, Татьяна Александровна Смирнова — за финансовые и организационные», — объяснил принятое решение президент «Томи» Сергей Жвачкин.

На этом посту Смирнова сменила Руслана Киселёва, который покинул клуб по собственному желанию.

«Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона
Источник: Официальный сайт ФК "Томь" Сообщить об ошибке
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