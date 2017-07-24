Кассано подтвердил, что покинет «Верону»

Нападающий Антонио Кассано через «твиттер» супруги Каролины Марцидис подтвердил, что покинет «Верону». Такое решение 34-летний футболист принял второй раз за последние две недели.
«У меня нет намерения уходить из футбола, просто напишите, что я не хочу оставаться в «Вероне». Физически я очень хорош, так как я провёл 15-дневные сборы, но я не вижу себя в этой команде. Спасибо от всего сердца президенту клуба, спортивному директору и команде за то, что приняли меня», — говорится в сообщении.
Итальянские СМИ сообщают, что Кассано, который вновь станет свободным агентом, может перейти в «Дженоа».
Кассано снова задумался об уходе из «Вероны»