Гол Ткачёва принёс тульскому «Арсеналу» победу над «СКА-Хабаровск»

Тульский «Арсенал» выиграл у клуба «СКА-Хабаровск» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».
На 18-й минуте Сергей Ткачёв с дальней дистанции мощно пробил со штрафного с левой ноги, мяч по непредсказуемой траектории влетел в угол ворот, несмотря на касание вратаря гостей Александра Довбни.
В двух турах РФПЛ тульский «Арсенал» набрал три очка, у «СКА-Хабаровск» в активе нет ни одного балла.
Видео доступно на официальной странице РФПЛ в «Твиттере».