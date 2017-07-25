«Лацио» договорился с Азмуном и предложил «Рубину» € 15 млн

Итальянский клуб «Лацио», желающий купить нападающего «Рубина» Сердара Азмуна, достиг соглашения с иранским футболистом, а казанскому клубу предложил € 15 млн, сообщает Sky Sport. По информации источника, Азмун удовлетворён предложенными ему условиями, тогда как «Рубин» хочет получить за 22-летнего игрока на € 5 млн больше. Интернет-издание предполагает, что клубы могут договориться о трансфере за € 18 млн.
В сфере интересов «Лацио» также находится бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, принадлежащий в настоящее время «Эспаньолу».
«Лацио» в прошлом сезоне Серии А занял 5-е место.