Лео: хочу провести в России хороший сезон, а затем переехать в Европу

Нападающий «Ахмата» Лео рассказал об адаптации в новой для себя стране, а также поделился планами на ближайшее будущее.
«Первые дни адаптации — это было действительно круто! Культурная разница меня поражает больше всего. Я уверен, что мне это пойдёт на пользу, я буду взрослеть и развиваться. И люди уже узнают меня на улице, и вы не платите, если хотите покушать в различных местах.
В первой игре с „Амкаром“ стадион был забит до отказа, и мой гол получился красивым. Я просто хочу поблагодарить всех, кто помог мне адаптироваться здесь. Я хочу добиться большого прогресса. Хочу провести здесь хороший сезон, а затем переехать в Европу. Я всегда хочу быть лучше, чем вчера. Я никогда останавливаюсь и постоянно учусь», — цитирует форварда Yahoo Esportes Brasil.