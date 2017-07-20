Лео: было очень приятно забить гол за «Ахмат» и увидеть улыбку Роналдиньо

Нападающий «Ахмата» Лео поделился впечатлениями от победы и забитого гола в матче первого тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (1:0), а также рассказал о целях на сезон. Перед игрой в Чеченскую Республику прибыл прославленный бразильский футболист Роналдиньо, который пообщался с игроками грозненской команды.
«Это было удивительно! Парень, которого я видел по телевизору, приехал к нам. Мне было очень приятно забить гол и увидеть его улыбку. Я с ним успел пообщаться только перед самым выходом на поле. Жаль, что времени было так мало, но это было круто. Для меня встреча с кумиром — это счастье. Он сказал нам: „Играйте дерзко и получайте удовольствие“. Честно говоря, совершенно не ожидал, что забью в первом же матче. Мне было приятно внимание. Когда я хотел оплатить счёт за обед, два болельщика, узнавшие меня, просто не позволили мне этого сделать.
Трансфером занимались мои агенты и родители. Я же полностью концентрировался на игре за „Коринтианс“. Меня прельстила возможность поиграть за рубежом. У „Ахмата“ интересный проект, и я согласился стать его участником. Хочу показать своё мастерство и знаю, что если хорошо себя зарекомендую в России, то передо мной будет открыта дорога в другие лиги.
Мне здесь нравится. Здесь другая культура, другой язык. Я вырасту как футболист и личность. Я молод и каждый день узнаю что-то новое. Вскоре сюда переберутся мои родители и брат. Меня очень хорошо приняли в команде. Большую помощь оказывает переводчик, также в команде есть Родолфо, который помогает в общении. Конечно, я скучаю по Бразилии, но ради достижения целей приходится чем-то жертвовать. Надеюсь провести здесь хороший сезон, забивая много голов и помогая партнёрам», — сказал Лео в интервью ESPN.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.