АЕК призвал болельщиков воздержаться от расистских лозунгов на матче с ЦСКА

АЕК в преддверии домашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА обратился к болельщикам, призвав их соблюдать правила поведения во время игры. Начало матча запланировано сегодня на 20:30 по московскому времени.
«Мы обращаем ваше внимание, что из-за строгих правил дисциплинарного кодекса УЕФА любой проступок может очень негативно сказаться на нашей любимой команде. Дымовые шашки, файеры, лазеры, расистские лозунги и всё остальное, что выходит за пределы допустимого, нанесёт огромный ущерб АЕК. В этой игре мы хотим, чтобы вы были близки к нашей команде только с помощью голоса», — говорится на официальном сайте греческого клуба.
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