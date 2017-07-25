Игроки ЦСКА собрались на дневную разминку перед матчем с АЕК

Футболисты московского ЦСКА собрались на дневную разминку для выполнении традиционной растяжки, сообщает официальный «Твиттер» столичного клуба.
25 июля подопечным Виктора Гончаренко предстоит первый выездной матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК — ЦСКА.
Если у вас не отображаются фотографии с разминки, их можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
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