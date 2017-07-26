Клозе: стать спортивным директором «Баварии»? Хорошо, что я могу многое

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Мирослав Клозе прокомментировал информацию о том, что может стать спортивным директором клуба. Клозе не подтвердил её, но и не опроверг.
«Стать спортивным директором „Баварии“? Хорошо, что я могу многое. Но на протяжении всей своей карьеры я никогда не комментировал спекуляции. Если что-то можно будет сказать, то все узнают об этом», — приводит слова Клозе Sport Bild.
Клозе в данный момент находится в стане мюнхенцев, которые проводят сбор в азиатских странах. Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что он может быть очень полезен клубу.
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