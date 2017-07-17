Клозе может получить должность в мюнхенской «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе может получить работу в стане мюнхенцев. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге. Клозе в данный момент принимает участие в предсезонной подготовке команды, сопровождая её в поездке в Китай.
«Клозе способен быть очень полезным. И я очень рад, то он принял наше предложение сопровождать команду. Клозе пару лет успешно играл за наш клуб, он является чемпионом мира. Так что в этой поездке он очень нужный для нас человек», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.
Клозе в данный момент входит в тренерский штаб немецкой сборной, помогая главному тренеру Йоахиму Лёву в работе с форвардами.