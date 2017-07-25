Ван Марвейк: ван Боммель не будет спортивным директором «Баварии»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Берт ван Марвейк, возглавляющий ныне национальную команду Саудовской Аравии, считает, что экс-полузащитник «Баварии» Марк ван Боммель не будет работать на посту спортивного директора мюнхенцев. Ранее сообщалось, что ван Боммель является главным кандидатом в списке рассматриваемых кандидатов на этот пост.
«Марк не будет работать спортивным директором „Баварии“. В „ПСВ Эйндховен“ он является тренером команды до 19 лет, и она доставляет ему большое наслаждение. Если бы он хотел работать в „Баварии“ и вёл с ними переговоры, то я бы знал об этом. Ведь я его тесть. Впервые слышу, что Марк должен стать спортивным директором», — цитирует ван Боммеля интернет-издание Sport1.