Яя Туре: у Роналду и Это’О никогда не было проблем в сборной, как у меня

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре рассказал, что не вернётся в национальную команду даже после смены тренера. Ранее Марк Вильмотс выразил надежду, что 34-летний футболист передумает.
«Я очень грустил, переживал из-за того, что происходит в моей стране. Иногда вы не король в своей стране, но король за её пределами.
Мне всегда казалось, что я самый ненавистный человек в этой стране. Они всегда создавали проблемы с моими братьями, между игроками. У Криштиану Роналду в сборной Португалии или у Самуэля Это’О в Камеруне не было проблем, как у меня, их любят, мне же было хуже.
Любые проблемы, которые происходили в сборной, касались меня. Мне было грустно и обидно. Я пытался показать, что люблю свою страну несмотря на происходившее. Обещал, что мы завоюем кубок Африканских наций и потом я уйду, так и произошло», — цитирует Туре ESPN.