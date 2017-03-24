Селюк: чтобы Яя Туре вернулся в сборную, должны сложиться несколько пазлов

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, не исключает вариант с возвращением 33-летнего футболиста в сборную Кот-д'Ивуара. Накануне новый главный тренер ивуарийской сборной Марк Вильмотс заявил, что хочет убедить Туре вернуться в команду.
«Возвращаться ли Туре в сборную? Безусловно да. Но при выполнении определённых условий. Причём это не финансовые условия. Для Яя важна спортивная и моральная составляющая. А деньги, положенные игрокам сборной в качестве вознаграждения, Яя готов перечислять на развитие футбола Кот-д'Ивуара. Не забывайте, что на Кубке Африки 2015 года, когда Дрогба ушёл из сборной, капитанская повязка перешла к Яя, и он создал и объединил команду, выигравшую Кубок Африки впервые за 23 года. Радует, что своей приоритетной задачей Вильмотс считает возвращение в команду Туре. Я тоже считаю, что футболист такого калибра не должен быть вне сборной. Переговорный процесс действительно может возникнуть. Но для того чтобы Яя вернулся в сборную, должны сложиться несколько пазлов», — сказал агент Туре.
Селюк также поделился мнением о предстоящем 24 марта в Краснодаре товарищеском матче между сборными России и Кот-д'Ивуара.
«Уверен, игра будет интересной. Ивуарийцы всегда играют в атакующий футбол и «парковать троллейбус» не станут. Отметил бы защитника „МЮ“ Бейи и опорного полузащитника „Аталанты“ Кесси, на которого положили глаз многие топ-клубы. Думаю, многим российским клубам будет интересно последить за Мамаду Багайоко, играющим по всей правой бровке, и центральным защитником Сержем Каноном, способным сыграть по всей левой бровке. Контракты этих футболистов истекают в июне, у них приемлемая зарплата и они могли бы перебраться в Россию на правах свободных агентов. Стоит внимательно последить за сборной Кот-д'Ивуара.
Многие российские клубы жалуются на недостаток средств, а здесь у них есть возможность, не тратя миллионов, приобрести футболистов такого класса. Тот же Багайоко полностью адаптирован к восточноевропейскому футболу, так как долгое время играл в братиславском „Словане“, с которым неоднократно выигрывал чемпионат Словакии».