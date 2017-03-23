Вильмотс хочет убедить Яя Туре вернуться в сборную Кот-д'Ивуара

Новый главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс хочет, чтобы полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вновь выступал за национальную команду. 33-летний хавбек не играет за сборную с победного Кубка африканских наций 2015 года.
«Я знаю, насколько важно иметь в составе опытных игроков. Для Туре ещё ничего не закончено, мы должны вернуть его. Это будет одной из моих первых миссий.
Я видел два его последних матча за „Манчестер Сити“ на позиции опорного полузащитника. Он всегда великолепен, он очень хорош физически.
Я увижусь с ним и поговорю», — приводит слова бельгийского специалиста BBC Sport.