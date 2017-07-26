Сёмин: Новосельцев в «Локомотиве»? Увижу его на тренировке — поговорим

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о возможном переходе защитника «Зенита» Ивана Новосельцева в московский клуб на правах аренды.
«Новосельцев в «Локомотиве»? Не знаю. Не пользуюсь слухами. Вот увижу его на своей тренировке — поговорим. А пока этого не было, не вижу смысла рассуждать. У меня такой информации нет, а у вас?» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Контракт Ивана Новосельцева с питерским клубом действует до лета 2021 года.
Новосельцев близок к переходу из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды